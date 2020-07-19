فيلم "توم وجيري".. عودة للأصول الكلاسيكية

منحت شركة "وورنر بروس" جمهور سلسلة الكرتون الشهيرة "توم وجيري" نظرة أولية على الفيلم الجديد المقتبس منها.

وأعلنت الشركة تأجيل طرح فيلم "Tom and Jerry - توم وجيري" إلى عام 2021، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لموقع "فليكرينج ميث" الأمريكي.

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ورغم تحويل الكرتون إلى فيلم حي عن القط والفأر الشهير، إلا أن الشركة أكدت أنها ستعود للجذور الكلاسيكية، محافظة على الشكل التقليدي للأبطال، وهو ما ظهر في بوستر الفيلم.

الفيلم من إخراج تيم ستوري، وبطولة كلوي جرايس موريتز ومايكل بينا، ويتناول اجتماع القط والفأر لهزيمة رئيسهما الشرير.