بالصورة- اليسا تستعين بالشرشف لتعلن عن “صاحبة رأي”

شاركت الفنانة اللبنانية اليسا الجمهور، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة من وحي بداياتها قبل 20 عامًا حين ظهرت بالشرشف الأبيض الذي تعرضت من خلاله لإنتقادات كثيرة لا زالت تطالها حتى اليوم، لتعلن عن “صاحبة رأي” وهي أغنية منفردة من ألبومها القادم مع شركة روتانا ستصدر في 23 تموز/يوليو الجاري.

وعلقت اليسا على الصورة قائلة: “أول مسيرتي المهنية كانت صعبة بسبب الإنتقادات لكن تخطيت كل شيء بقوة.. ولأن “أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري”. وتابعت قائلة: “أحتفل اليوم بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. لماذا؟ لأن بدل من أن أكون ضحية، قررت كون صاحبة رأي”

ومن المتوقع أن يصدر ألبوم اليسا في الأول من آب/أغسطس المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك.