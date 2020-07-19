شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة وسط أجواء عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفناة أصالة، خطوبة ابنتها شام الذهبي، مساء اليوم الأحد، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مقطع فيديو من خطوبة أبنتها شام، كما تداوله رواد السوشيال ميديا.

وتحتفل اليوم النجمة اصالة بخطبة ابنتها شام الذهبي، حيث نشرت فيديو عبر خاصية الاستورى عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وهي تتحدث مع نجلها على، حيث سألته اصالة عن سر شياكته واناقته، ليؤكد ان السر حفلة خطوبة شام، الا ان اصالة ردت سريعا، "والله ما فى حفل جايلنا شخصين ونحن اربعة".



خطوبة شام ابنة أصالة

كما نشرت الفنانة أصالة مقطع فيديو آخر، أثناء الاحتفال بخطوبة ابنتها شام، وسط أجواء عائلية وفرحة عارمة داخل الفيلا مع أسرتها الصغيرة.



خطوبة شام ابنة أصالة اليوم

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وعلاقة خاصة تجمع النجمة أصالة وابنتها شام الذهبى، كما يظهر فى أى صورة لهما أو حديث حينما يتعلق الأمر بالآخر، ما يدل على أن تلك العلاقة لا تقتصر على كونها بين الأم وابنتها وإنما تعكس أنهما صديقتان إلى حد كبير، وهو الأمر التى حرصت الفنانة أصالة على التعبير عنه من خلال صورة تجمعهما معاً، ونشرتها مؤخراً من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام علقت عليها بكتابة "حضن شامى الحياة".



خطوبة شام ابنة أصالة

ونشرت شام الذهبى الصورة، عبر ستورى حسابها بموقع إنستجرام، صورتين الأولى للفنانة أصالة في بداية حياتها الفنية، بينما كانت ابنتها شام مازالت صغيرة، أم الصورة الثانية كانت في ريعان الشباب، موضحة أن تلك الصورة تستخدمها كخلفية لهاتفها المحمول.

ويشار إلى أن النجمة السورية أصالة نصرى، أعلنت عن الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم " لا تستسلم"، مقدمة الشكر للملحن السعودى سهم، لإشرافه على الألبوم الجديد، قائلة: "أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين، قضاهم بإشرافه أيضاً على أدائى فى أغلب أغنياتى، ليعطى كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور".

وكتبت أصالة، عبر حسابها على انستجرام: "بكلّ المحبّة والاحترام والتّقدير.. أريد أنّ أُشكر النبيل الغالى سهم.. وأستهلّ بشكّره على إشرافه على ألبومى الّذى والحمد لله كثيراً قد اكتملّ، وكذلك أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين، قضاهم بإشرافه أيضاً على أدائى فى أغلب أغنياتى، ليعطى كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور".