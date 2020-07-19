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شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تغازل متابعيها بسيلفى وريهام عبد الغفور تعلّق.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة هبة مجدي تحاول التفاعل مع متابعيها بصورة كثيرة مؤخراً بعدما فعّلت حسابا رسميا لها على موقع تويتر خلال الأيام الماضية، وأعلنت أنه الحساب الوحيد لديها، وكل ما دونه لا تمتلكه، وهو الأمر الذى يظهر مؤخراً مع نشرها صور جديدة من وقت لآخر، آخرها صورتان ظهرت فيهما وهي ترتدي تاجا، وفور نشرهما حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على الطلب من متابعيها عمل فولو لأكاونت هبة مجدي، وذلك بحجة أن الأكاونت لا يزال جديدا.
هبة مجدى على تويتر وريهام عبد الغفور تطلب من متابعيها عمل فولو لها
يأتى هذا بعدما استعادت الفنانة هبة مجدى ذكرياتها فى الحرم المكى بصورة قديمة جمعتها مع الفنانة ريهام عبد الغفور أمام الكعبة، ونشرت هبة الصورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتبت فى تعليقها عليها: "من أكتر الناس اللى بحبها جدًا وقريبة على قلبى"، ومن جهتها، ردت عليها ريهام عبد الغفور، "تسلميلى يا حبيبتى ربنا يعلم غلاوتك عندى".
هبة مجدي
جدير بالذكر أن هذا الأمر قد حصل بعد قرابة أسبوع من تعبير الفنانة ريهام عبد الغفور، عن حنينها لعودة الشعائر الدينية بالذهاب إلى الأراضى المقدسة فى المملكة السعودية، باستعادة لحظة روحانية شاركتها فيها زميلتها الفنانة هبة مجدى أيضاً وهما تؤديان الشعائر الدينية من المسجد الحرام، حيث شاركت ريهام عبد الغفور نفس الصورة، الأسبوع الماضى، عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وتظهر معها هبة مجدى وهما تقفان أمام الكعبة.
هبة مجدي
وكانت الفنانة هبة مجدى حرصت قبل أيام، على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل، الذى يوافق 11 يوليو، فى عام 2016، بينما قام متابعوها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ونشرت الفنانة هبة مجدى، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورا برفقة والدها الراحل، وعلقت قائلة:" عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا بابا 11-7-1951".
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