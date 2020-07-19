شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تعلن عن خطوبة ابنتها شام بفيديو لابنها على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة اصالة بخطبة ابنتها شام، حيث نشرت اصالة فيديو عبر ستورى حسابها على انستجرام، وهي تتحدث مع ابنها على، حيث سألته أصالة عن سر شياكته وأناقته، ليؤكد: أن السر حفلة خطوبة شام، الا ان اصالة ردت سريعا، "والله ما فى حفل جايلنا شخصين ونحن أربعة".

ولم تكشف إصالة عن أي تفاصيل أو صور من خطوبة ابنتها شام.



ابن أصالة

وعلاقة خاصة تجمع النجمة أصالة وابنتها شام الذهبى، كما يظهر فى أى صورة لهما أو حديث حينما يتعلق الأمر بالآخر، ما يدل على أن تلك العلاقة لا تقتصر على كونها بين الأم وابنتها وإنما تعكس أنهما صديقتان إلى حد كبير، وهو الأمر التى حرصت الفنانة أصالة على التعبير عنه من خلال صورة تجمعهما معاً، ونشرتها في وقت سابق، من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام علقت عليها بكتابة "حضن شامى الحياة".



ابن أصالة