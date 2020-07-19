شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد عن مدينة أبها السعودية: الله على روعتها.. سأزورها إن شاء الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية ديانا حداد متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو عن مدينة أبها السعودية، مشيرة إلى أنها ستزور هذه المدينة عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت الفنانة ديانا حداد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على فيديو أبها: "‏الله على الروعة ‎أبها وجمالها.. خلاص قررت أنها تكون أول وجهة لي إن شاء الله.. السعودية".

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وباتت مدينة أبها السعودية تتمتع بمناظر ساحرة تخطف القلوب بعدما تزينت باللون البنفسجي وسط نسائم الهواء المنعش في تلك الأجواء البديعة التي تشبه تفتح أزهار الكرز الشهيرة في اليابان.

ففي الوقت الذي انشغل فيه العالم بأخبار فيروس كورونا المستجد خاصة تلك الأخبار السيئة التي تصيب البعض بالاكتئاب، أصبح السعوديون يتحدثون عن المشاهد الساحرة التي باتت تمتع بها مدينة أبها السعودية.

ومنحت أشجار "جاكرندا" المدينة السعودية مشاهد خاطفة للأنفاس في شوارع ومنتزهات المدينة، فوفقا لما أكدته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإنه مع حلول الربيع، سوف تكسو الأغصان الكثيفة لهذه الأشجار أزهار بنفسجية وأرجوانية اللون لمدة 8 أسابيع.