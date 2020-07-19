شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "خيط حرير لـ مى عز الدين: ما يتم تداوله عن قصة المسلسل غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المؤلف محمد سليمان عبد المالك لـ"الخليج 365" أن هناك أخباراً متداولة غير صحيحة عن مسلسل "خيط حرير" الذى تلعب بطولته النجمة مى عز الدين، مشيراً إلى أن ما كتب ونشر عن أحداث المسلسل حتى الأن غير حقيقى، لافتاً إلى أن هناك أخباراً أفادت بزواج مى من صاحب الشركة التي تعمل بها وغيرها من الاخبار الخاطئة .

وأوضح عبد المالك، أن فريق عمل مسلسل "خيط حرير" اتفق منذ بداية التحضيرات على عدم التصريح بأى شيء عن المسلسل، وتحديداً أحداثه، حيث فرض فريق العمل سرية تامة على أحداث المسلسل، خاصة أن تلك السرية تجعل عنصر المفاجأة أفضل للعمل ككل .

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وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية حيث قدمت هذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و"رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخيرة "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كل من محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

وكان آخر أعمال مى عز الدين فى رمضان الماضى مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته بوسى، أمير المصرى، ومحمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.