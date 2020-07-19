شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى عن حساب باسمها على تويتر: مزيف ومليش أى حساب عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة هبة مجدى ما تردد موخرا بخصوص وجود حساب لها على موقع تويتر، حيث أكدت خلال تصريحات خاصة لليوم السابع: "أنا لا أملك أى حساب على موقع تويتر"، وذلك فى إشارة إلى حساب باسمها ينشر صورا لها من وقت لآخر، وفقا لما ذكرته خلال تصريحاتها.

وكان حساب باسم هبة مجدى زعم مؤخرا أن الفنانة التي تألقت خلال ماراثون دراما رمضان الماضي، وأنها بات لها حساب على موقع تويتر، وذلك بعد فترة من الغياب عن التواجد عن موقع التغريدات القصيرة.

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كما اعتاد الحساب من وقت لآخر على نشر صور لها بشكل يومي، بالإضافة إلى صور لها مع أصدقائها الفنانين ممن حرصوا على التفاعل معها.

وفي وقت سابق حرصت الفنانة هبة مجدى على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل، الذى يوافق 11 يوليو، في عام 2016، بينما قام متابعوها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة. ونشرت الفنانة هبة مجدى، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورا برفقة والدها الراحل، وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد في الجنة يا بابا 11-7-1951".

وشاركت الفنانة هبة مجدى مؤخرا متابعيها وجمهورها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها، مع زوجها الفنان والمطرب محمد محسن، حيث ارتديا الاثنان نفس "التى شيرت"، وهو ما تفاعل معه الجمهور، وأثنوا على إطلالاتهما، التى دائمًا ما تكون مختلفة، حيث لم تعلق هبة مجدى بأى كلمة على الصورة، ولكنها اختارت أن تعبر عن حبها لزوجها وحبيبها محمد محسن برمز القلب الأحمر، حيث علق أحد المتابعين على صورة هبة وزوجها محمد محسن قائلاً: "على رأى راغب علامة أجمل حاجة يا روحى إنك توأم روحى".