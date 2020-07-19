شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يتوسط 4 حسناوات ويعلق ساخرا: مضايق شوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه وجمهوره عبر حسابه على "فيس بوك" صورة له مع 4 بنات حسناوات، حيث نشر فلوكس الصورة وعلق عليها ساخرا: "مضايق شوية"، حيث تفاعل معه المتابعون عبر حسابه على فيس بوك، حيث علق أحد المتابعين ممازحا فلوكس: "أومال لو كنت فرحان شوية كنت عملت إيه"، وقال آخر ساخرا: "مالكش حق تضايق يا فلوكس".



أحمد فلوكس على فيس بوك

وكان فلوكس قد استعان بفيديو قديم للفنان أحمد مكي من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام أثناء إجراء الأخير مقابلة صحفية تحدث خلالها عن أن هناك ناس وقت الضيق لا تظهر بالشكل المطلوب حيث نشر فلوكس الفيديو وعلق عليه بكتابة: "احذروا الكلام ده صح جدا.. بلاش ناس.. ابعدوا الناس عن حياتكم.. عن نجاحكم.. عن تعبكم.. عن حبكم وعن اللي بتحبهم.. عن علاقتكم.. عن كل حاجه بتحبوها وتخصصكم".

ثم أضاف فلوكس خلال نفس البوست على إنستجرام: "علشان لما الناس بتخش أو تدخل أو تكون حواليك هما بيكون سبب الدمار وعند الجد مش هاتلاقيهم.. عاوز تحافظ على حبيبتك.. علي بيتك.. على أولادك.. على أمانك.. على مكانتك.. على نفسك.. علي نجاحك علي شغلك.. علي علاقاتك.. ابعد عنها الناس.. لإنهم هايدمروها ويدمروك ويقفوا يتفرجوا.. وهتلاقي نفسك بتخسر كل حاجه، حبيبتك، مستقبلك، حياتك.. أهلك.. شغلك.. كل حاجة علشان هاتتوجع وفي الآخر مش الناس اللي بتدفع التمن.. أنت اللي هاتدفع التمن مش حد تاني.. عن تجربة".