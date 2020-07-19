شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يستعيد ذكرياته مع خالد صالح: كنت مبسوط أوى وأنا بشتغل معاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع المخرج عمرو عرفة ذكرياته مع الفنان القدير الراحل خالد صالح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث شارك متابعيه وجمهوره مشهدا من فيلم "ابن القنصل"، معلقا: "الله يرحمك كنت مبسوط أوي وأنا بشتغل معاك".

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وقال عمرو عرفة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم تعليقا على مشهد الفيلم: "‏لو قولت لحد من الأجيال الجديدة إن خالد صالح في الفيلم ده كان سنه في أوائل الأربعينات مش هيصدق.. الله يرحمك كنت مبسوط أوي وأنا بشتغل معاك".

فيلم "ابن القنصل" من بطولة أحمد السقا وخالد صالح وغادة عادل وسوسن بدر وخالد سرحان، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

الفيلم تدور أحداثه حول المزور الشهير الملقب بالقنصل، وذلك لقدرته الفائقة على تزوير جوازات السفر والتأشيرات، ويجسد دوره خالد صالح، ولكنه يقع فى قبضة الشرطة ويتم سجنه ويحاول مزور شاب (يجسده أحمد السقا) أن يخدعه مستعينا بفتاة "غادة عادل" تدعى أنها فتاة ليل، لذلك يطلق عليه ابن القنصل لأنه يحاول إقناع القنصل أنه ابنه.