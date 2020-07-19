شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يقدم طريقة ساخرة لإزالة دهون البطن والقضاء على الكرش.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان هاني رمزي بطريقة ساخرة جديدة من نوعها نصائح لإزالة دهون البطن والقضاء على الكرش، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، لشاب وهو يؤدي تمارين صعبة في شرفة منزله، حيث يتدلي من الشرفة للشارع للتدريب على عضلات البطن.



جانب من الفيديو

وعلق رمزي على الفيديو الذي نشره ساخرا: "تمرين سهل للقضاء على الكرش ودهون البطن"، وسرعان ما استقبل الكثير من التعليقات الساخرة عقب دقائق من نشره للفيديو.

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الفيديو

وعلى جانب آخر، نفى المؤلف محمد محرز، حقيقة الأخبار المتداولة عن قيامه بكتابة جزء ثان من فيلم "غبي منه فيه"، الذي قام ببطولته الفنان هاني رمزي، موضحا أنه يقوم حاليا بتأليف فيلم بالتعاون مع "امين جمال" وإخراج سامح عبدالعزيز، ونشر صورة تجمعه بالمخرج سامح عبد العزيز على صفحته بموقع "فيس بوك"، للإعلان عن توقيع فيلم جديد يجمعهما.