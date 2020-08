شكرا لقرائتكم خبر عن "The Old Guard" لـ تشارليز ثيرون يدخل قائمة أكثر 10 أفلام متابعة على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل فيلم "The Old Guard" ، للنجمة العالمية تشارليز ثيرون ، قائمة نيتفليكس لأكثر 10 أفلام أصلية تم مشاهدتها على الإطلاق، بعدما شاهد الفيلم 72 مليون أسرة في الأسابيع الأربعة الأولى.

وقالت Netflix أيضًا أن مخرجة الفيلم جينا برنس-بيثوود هي أول مخرجة من ذوات البشرة السوداء تدخل قائمة العشرة الأوائل.

وطرح الفيلم في 10 يوليو الجارى على المنصة، ووصلن مدته إلى ساعتين، والذي تم تصوير جزء كبير منه بـ مدينة مراكش بالمغرب، فيلم The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة التى قام بتأليفها جريج روكا، ومن إخراج جينا برينس بايثوود، مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS.

ويدورالفيلم حول مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندى (تشارليزثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم.

وحين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندى ونايل (كيكى لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التى يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.