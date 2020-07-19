محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، فيديو تظهر فيه شاشة عملاقة بشوارع العاصمة البريطانية لندن، تعرض أغنيته الأخيرة "تيك توك".
وعلق "رمضان": "النهاردة، لندن، المملكة المتحدة، ثقة في الله نجاح".
وطرح محمد رمضان أغنيته الجديدة "تيك توك"، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وتجاوزت عدد مشاهداتها حتى الآن 5 ملايين مشاهدة.
ويشارك "رمضان" تقديم الأغنية مع مغني الراب الأرميني الأصل سوبر ساكو، وشارك "رمضان" في كتابة الأغنية، وصورها في مصر بينما قام ساكو بالتصوير في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والكليب من إخراج حسام الحسيني.
وشارك في كتابة كلمات الأغنية مع محمد رمضان، كابوس، وفرغلي بلاكس، وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "تيك توك" لمحمد رمضان في شوارع لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.