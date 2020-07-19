فيديو.. "تيك توك" لمحمد رمضان في شوارع لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، فيديو تظهر فيه شاشة عملاقة بشوارع العاصمة البريطانية لندن، تعرض أغنيته الأخيرة "تيك توك".

وعلق "رمضان": "النهاردة، لندن، المملكة المتحدة، ثقة في الله نجاح".

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وطرح محمد رمضان أغنيته الجديدة "تيك توك"، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وتجاوزت عدد مشاهداتها حتى الآن 5 ملايين مشاهدة.

ويشارك "رمضان" تقديم الأغنية مع مغني الراب الأرميني الأصل سوبر ساكو، وشارك "رمضان" في كتابة الأغنية، وصورها في مصر بينما قام ساكو بالتصوير في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والكليب من إخراج حسام الحسيني.

وشارك في كتابة كلمات الأغنية مع محمد رمضان، كابوس، وفرغلي بلاكس، وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو.