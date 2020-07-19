ديانا حداد تكشف عن المدينة التي ستزورها عقب انتهاء وباء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : كشفت الفنانة ديانا حداد، عن أول مدينة ستزورها عقب انتهاء وباء كورونا، وعودة الأجواء لطبيعتها. ونشرت ديانا، صورة لمدينة أبها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏الله على الروعة ‎أبها وجمالها ..خلاص قررت، Advertisements أول وجهة لي إن شاء الله.. السعودية". يذكر أن، ديانا حداد، تعمل حاليا على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد. وكانت أخر أعمال ديانا حداد، أغنيتها المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ماحد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، صورتها بطريقة الفيديو كليب في دبي.

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