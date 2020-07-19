- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من الساحل الشمالي وهي ترتدي الكمامة.
وعلقت: "تقريبا أنا الوحيدة اللي لابسة ماسك في الساحل، بس أنا مع الإجراءات الاحترازية لحد ما ربنا يخلصنا على خير من الفيروس ده يارب".
وكانت رانيا محمود ياسين قد شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بالمسلسل الكوميدي "فلانتينو".
والمسلسل بطولة النجم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، ومن إخراج رامي عادل إمام.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين: "أنا الوحيدة اللي لابسة كمامة في الساحل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.