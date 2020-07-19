رانيا محمود ياسين: "أنا الوحيدة اللي لابسة كمامة في الساحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من الساحل الشمالي وهي ترتدي الكمامة.

وعلقت: "تقريبا أنا الوحيدة اللي لابسة ماسك في الساحل، بس أنا مع الإجراءات الاحترازية لحد ما ربنا يخلصنا على خير من الفيروس ده يارب".

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وكانت رانيا محمود ياسين قد شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بالمسلسل الكوميدي "فلانتينو".

والمسلسل بطولة النجم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، ومن إخراج رامي عادل إمام.