سيمون تستعيد ذكريات تصوير مسلسل "زيزنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استعادت الفنانة سيمون، عبر حسابها الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، ذكريات تصوير مسلسلها الشهير "زيزنيا".

وعلقت على الصورة: "أثناء تصوير زيزنيا مع المخرج المتميز جمال عبدالحميد والفنان الجميل أحمد السقا".

مسلسل "زيزنيا" يعتبر من كلاسيكيات الدراما، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم.

أبرزهم يحيى الفخراني، نبيل الحلفاوي، آثار الحكيم، هدى سلطان، أبو بكر عزت، أشرف عبدالغفور، حمدي غيث، جميل راتب، لوسي، سوسن بدر، سماح أنور، وفاء صادق، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبدالحميد.

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