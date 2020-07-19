تراند اليوم : مصر.. قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

حددت محكمة جنح مستأنف الدقى في الجيزة، جلسة يوم 16 سبتمر المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من دفاع الفنان محمد رمضان، على حكم حبسه سنة، ودفع كفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، في الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميا بـ"الطيار الموقوف".

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية، جاء الحكم على خلفية اتهام الطيار لرمضان بالسب والقذف، عقب نشر الأخير فيديوهات يسخر فيها من مقيم الدعوى.

وأوضح الدفاع أن هناك دعوى أخرى ضد رمضان تقضى بها المحكمة الاقتصادية، للمطالبة بتعويض موكله، في 6 أغسطس/أب المقبل، وفي نفس اليوم هناك دعوى مدنية.

وأقام محامى الطيار، دعوى قضائية ضد رمضان، بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنه أدعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، بحسب رواية مقدم البلاغ.

كما أقام دعوى قضائية ثانية طلب فيها تعويضه بمبلغ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان وهو على متن الطائرة التي كان يقودها الطيار، وقال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، ونظرتها المحكمة في عدة جلسات، وقررت حجزها للحكم بجلسة 6 أغسطس الجاري، مع دعوى مدنية.

وكان الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، قال إنه سيتقدم بالتماس إلى سلطة الطيران المدنى، لإعادة النظر في عقوبة إيقافه من الخدمة بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير في قمرة قيادة الطائرة.

وعقب صدور قرار فصله، عبر الكابتن أشرف أبواليسر عن استيائه وخرج للحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه ظل مدة يحاول التواصل مع الفنان محمد رمضان ومستشاره القانوني لكن دون جدوى.