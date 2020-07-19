بـالفيديو .. روبي الشيمي يغني لـ مادلين طبر : "عيون بهية"

استضافت الفنانة مادلين طبر، المطرب الشعبي روبي الشيمي في حلقة اليوم "الاحد" من برنامجها "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه على قناة تن يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة على الهواء مباشرة.

وقدم الشيمي مجموعة من أغنيات

Advertisements

الشهيرة منها اغنية" انا جبل" التي كانت الأغنية الدعائية لمسلسل "وضع أمني" للنجم عمرو سعد، وأغنية "بتحايل على الايام"، بالإضافة إلى أغنية "عيون بهية" للمطرب الشعبي محمد العزبي، حيث تفاعلت مادلين معه وشاركته بالغناء .

كما حكى الشيمي عن تفاصيل لقاءه لأول مرة بالفنان عمرو سعد ، وكيف رسحه لتقديم أغنية "أنا جبل" لمسلسل "وضع أمني" عام 2017 .

يشار إلى أن برنامج" حلوة يا دنيا" يعرض يومي الأحد والأثنين من كل أسبوع على قناة تن في تمام الساعة الرابعة على الهواء.