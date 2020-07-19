استضافت الفنانة مادلين طبر، المطرب الشعبي روبي الشيمي في حلقة اليوم "الاحد" من برنامجها "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه على قناة تن يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة على الهواء مباشرة.
وقدم الشيمي مجموعة من أغنيات
كما حكى الشيمي عن تفاصيل لقاءه لأول مرة بالفنان عمرو سعد ، وكيف رسحه لتقديم أغنية "أنا جبل" لمسلسل "وضع أمني" عام 2017 .
يشار إلى أن برنامج" حلوة يا دنيا" يعرض يومي الأحد والأثنين من كل أسبوع على قناة تن في تمام الساعة الرابعة على الهواء.
كانت هذه تفاصيل خبر بـالفيديو .. روبي الشيمي يغني لـ مادلين طبر : "عيون بهية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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