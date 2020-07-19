صور .. هشام خرما متحمس على وضع الموسيقى التصويرية لـ ماكو

أعلن الفنان هشام خرما عن شدة تحمسه لوضع الموسيقى التصويرية لفيلم ماكو، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر هشام خرما بعض صور أفيش الفيلم وعلق عليها قائلًا: متحمس جداً لوضع الموسيقى التصويرية لتجربة مختلفة؛ فيلم "ماكو" مع المخرج المحترم و المتميز محمد هشام الرشيدى .. ماكو هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر. المخرج المحترم و المتميز محمد هشام الرشيدى .. ماكو هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر. Advertisements وفيلم ماكو من إخراج سيد أمين سيكو، وبطولة كل من نيكولا معوض، ناهد السباعي، منة فضالي، محمد مهران، منذر رياحنة، بسمة، عمرو وهبة، فريال يوسف، خالد أنور، سارة الشامي. يذكر أن الفنان هشام خرما طرح مؤخرًا كليب بعنوان حلق معي، والكليب من إخراج أحمد قدري، والأغنية من كلمات نسمة الشاذلي، وألحان وتوزيع هشام خرما، وشاركت الفنانة ميريل مختار في الغناء، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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