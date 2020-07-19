الممثل عبد الرحمن أبو زهرة متهم بالتنمر والنقابة ترد

وعلقت الفنانة الفنانة المصرية عفاف مصطفى غلى تصريحات أبو زهرة بأنه يتعامل بشكل سيء سواء مع المخرجين أو زملاءه من الممثلات خاصة صغيرات السن.

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وأصدرت نقابة المهن التمثيلية في هذا الصدد بيانا جاء فيه إنها “لن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح وتحذر كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة فلن تسمح النقابة أبدا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة”.

ووصفت النقابة أبو زهرة بأنه “أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل سواء في المسرح بيته الأول أو السينما أو التليفزيون بما يجعلة قيمة كبيرة في الفنية تعلمنا ومازلنا نتعلم منها قيم الإبداع الراقي”.

ولاحقا حذفت الفنانة عفاف مصطفى المنشور بعد اتصال نقيب الممثلين بها طالبا منها إزالته وفق وسائل إعلام مصرية.

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وبعد بيان النقابة نشرت الفنانة معتزة صلاح عبد الصبور منشورا آخر كشفت فيه عن تجربة لها مع الفنان أبو زهرة حيث اتهمته بممارسة التنمر ضدها، لكنها حذفت المنشور لاحقا. واعتبر البعض الأمر “إرهابا فكريا”.

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وبسبب تصريحات مصطفى تعرضت الأخيرة لحمل انتقادات طالتها من شخصيات معروفة ومن محبي أبو زهرة، وغرد المنتج مدحت العدل متهما مصطفى بمحاولة الحصول على الشهرة. وردت مصطفى على العدل بأنها تعمل في مجال التمثيل من أجل شغفها به وليس من أجل الشهرة.

ويذكر أن عبدالرحمن أبو زهرة 86 عاما تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهد. وعمل موظفاً في وزارة الحربية ثم عين ممثلاً في المسرح القومى عام 1959 وكان أول عمل مسرحي له كان مسرحية عودة الشباب لتوفيق الحكيم. ليقدم بعدها مئات المسلسلات وعشرات الأفلام، بالإضافة إلى السهرات التلفزيونية والمسلسلات الإذاعية وغيرها الكثير من الأعمال الفنية.