هل أصيبت نتالي فضل الله بكورونا بعد تأكيد إصابة الممثل وجيه صقر؟

ومباشرة انهالت تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن وضع فضل الله الصحي وعما إذا كان صقر قد التقط الفيروس في حفل ميلادها. إلا أن فضل الله لا زالت صامتة حتى الآن ولم تعلن شيء عن وضعها الصحي.

وأفادت المعلومات أن صقر قد اختلط مع والدته والعاملة المنزلية اللتان تخضعان لفحص الكورونا وهما بانتظار النتيجة خلال الساعات المقبلة، لا سيما أن والدته قد أصابها سعال شديد، ومن جهة أخرى حضر صقر قداس الأحد في بلدته بجه في قضاء جبيل.

وفور إعلان خبر إصابته، أصدرت بلدية بجة منشورا جاء فيه : تبلغت بلدية بجه من قائمقام جبيل السيدة نتالي خوري عن اصابة احد ابناء البلدة بجائحة الكورونا، وقد تم ابلاغ رئيس البلدية وخلية الازمة، وقد تم نقل الاصابة مع القاطنين معها بواسطة الصليب الاحمر الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي. ان بلدية بجه وخلية الازمة فيها ستعقدان اجتماعا طارئا لبحث الخطوات الواجب اتخاذها وقد تم الاتصال مع ممثلي وزارة الصحة بالقضاء لإجراء كل ما يلزم من تدابير في مثل هذه الحالات. كما تم الاjصال من قبل مصلحة الترصد الوبائي بالشخص المعني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.. ان البلدية وخلية الازمة فيها ستبقي الاهالي على اطلاع بكل ما يختص بهذا الموضوع …ابقوا آمنين..”