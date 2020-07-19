تراند اليوم : محمد رجب بقي باشا مصر بالنيولوك الجديد – إتفرج

نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر محمد رجب في الصور بينولوك جديد، خلال قضاء العطلة الصيفية.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان محمد رجب مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي:

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” باشا مصر” _ “ايه الحلاوة دي” _ “حلو النيولوك دا” _ “ربنا يحميك”.

يذكر أن آخر مشاركات محمد رجب الدرامية مسلسل “الأخ الكبير”، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذي يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التي يمر بها.

مسلسل “الأخ الكبير” ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبى.