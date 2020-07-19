تراند اليوم : هنيالك ياشاكوش .. جوهرة بتحلف بموهبتك – إتفرج

شاركت الفنانة الاستعراضية جوهرة ، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة جوهرة، برفقة الفنان حسن شاكوش وعلقت على الصورة قائلة: “مشروعان جميلان رائعان سيخرجان قريبًا مع حسن شاكوش وهو فنان موهوب ومجتهد جدًا يستحق حقًا كل النجاح الذي حققه ، وسوف تحبون هذه الإيقاعات ، لا أستطيع الانتظار لإطلاقهم”.

وتألقت جوهرة بإطلالة كاجوال مختلفة، مرتدية توب باللون الرمادي الفاتح، يحمل بعض النقوشات على منطقى الصدر باللون الأسود، وارتدت بنطال باللون الأبيض.

وتركت جوهرة خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الجنب الواحد.

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واستكملت جوهرة إطلالتها ببعض الاكسسوارات البسيطة، فتزينت بالأقراط البسيطة في الأذن، والخاتم الأنيق في اليد.