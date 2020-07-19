تراند اليوم : كندة علوش تعتزر عن هذة التويتة لهذا السبب – شاهد

اعتذرت الفنانة كندة علوش عن تغريدة نشرتها أمس، مشيرة إلى أن الكثير فهم كلامها بطريقة خاطئة لم تكن تقصده، ولذلك لجأت إلى حذفها

قائلة:” بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتماً لم اكن اقصدها”.

وكانت الفنانة السورية انتقدت تفاعل الكثيرين مع القبض على فتيات التيك توك، وتجاهل التفاعل مع خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل.

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وكتبت كندة، عبر حسابها على Twitter “اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل”.

يشار إلى أن كندة علوش من المقرر أن تعود إلى شاشات التليفزيون من خلال قصة “ضي القمر” في مسلسل “إلا أنا”.

مسلسل “إلا أنا” فكرة الكاتب يسري الفخراني، ولكل قصة كاتب ومخرج، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، محمود ‏كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، ‏عمر عبد الحليم‎.