تراند اليوم : حكايات لأبناء وأشقاء “نجوم الزمن الجميل”.. أتفرج

يرتبط في ذاكرتنا زمن الفن الجميل بصور وأسماء العديد من نجوم الفن الكبار، سواء في الغناء، أو السينما والمسرح، الذين أمتعونا بأعمالهم وتركوا لنا إرثا كبيرًا حتى يومنا هذا نستمتع بمشاهدته والاستماع إليه، بقيت بسببها أسمائهم محفورة في عقولنا ولا ننساها أبدًا.

محاولة حصر تلك الأسماء التي صنعت من الفن رسالة احتفظت بمكانتها إلى الآن، أمر شديد الصعوبة، إلا أن الواقع هو أنهم لم يتركوا إرثهم هذا لجمهورهم فقط، بل أصبح ميراثًا يفخر به أبنائهم وأحفادهم على طول الطريق، فمجرد ذكر اسم فلان ومعرفة أنه كان نجل النجم الراحل أو المطرب الكبير أيًا كان اسمه، يحصد احترام الكافة ويستشعر أن هناك ثروة أهم بكثير من المال، تتمثل في أعمال خالدة صنعها أبائهم، ووثقها التاريخ لتكون شاهدة على العصر بكل ما فيه.

وفي هذا التقرير، يرصد «كل النجوم» صور أبناء وأحفاد 16 نجما من زمن الفن الجميل، بعضهم استكمل مشوار الأب أو الأم، والبعض الآخر فضل الابتعاد عن الوسط الفني والاكتفاء بحمل اسم أبائهم والتفاخر بهم.

16. سمية ابنة الفنان عبد المنعم ابراهيم

أنجب عبدالمنعم إبراهيم من زوجته الأولى سلوى وسهير وسمية وطارق، وأنجب من زوجته الثالثة اللبنانية عايدة تلحوم والتي كانت تعمل في مكتب طيران الشرق الأوسط ابنته الرابعة نيفين، وتعيش حاليًا في بيروت.

تزوج من الزوجة الرابعة الفنانة كوثر العسال، دون أن يخبر زوجته الثالثة، حفاظًا على مشاعرها. وماتت عايدة تلحوم بسرطان الطحال، ولكن أكثر ما آلمه كان رحيل نجله طارق في عمر السابعة والثلاثين بسبب مرض خبيث.

قالت سمية عبدالمنعم إبراهيم إن المنتج رمسيس نجيب رشح شقيقتها سهير للعب دور في فيلم “إمبراطورية ميم” مع الفنانة فاتن حمامة، لكن والدها رفض طالبًا منها أن تلتفت لدراسة التمثيل لو أرادت أن تحترفه وذهب الدور في النهاية للفنانة ليلى حمادة.

15. ماضي ابن الفنان توفيق الدقن

وكانت الإعلامية بوسي شلبي نشرت صورة تجمعها بابن توفيق الدقن خلال تغطيتها لمهرجان جمعية الفيلم في فبراير 2020، وعلقت على الصورة عبر حسابها على إنستجرام قائلة: “ماضي توفيق الدقن ابن الفنان توفيق الدقن، العلبة ديه فيها ايه”.

تفاعل الجمهور مع صورة ابن توفيق الدقن المفاجئة، فأخذ البعض يشير إلى أنه يشبه والده كثيراً، بينما عبر أخرون عن سعادتهم بتكريم والده بعد سنوات من رحيله، وأنه من الجيد استلام ابنه لدرع التكريم.

14. نجلاء ابنة شقيق الفنان عبد الفتاح القصري

وبالفعل تزوج عبدالفتاح القصرى من أولى زوجاته فى أغسطس عام 1916، ولكنه طلقها بسبب عدم الإنجاب واستمر فى طريقه الفنى.

وكانت نجلاء القصري، ابنة شقيق عبدالفتاح القصري، تشير إلى أن والده غضب عليه وطرده وهدده بالحرمان من الميراث إذا ما استمر في طريق التمثيل ولكنه أصر على موقفه وعلى استكمال مشواره الفني.

وأوضحت ابنة شقيق عبدالفتاح القصري أن عمها كان أكبر إخوته وهم والدها محمد الذى عمل بالصاغة وعمها حسن طبيب بيطري وعمتها بهية، وأن والدها وعمها حسن أنجبا بينما لم ينجنب عمها الفنان عبدالفتاح القصري وعمتها بهية، موضحة أنها الشقيقة الصغرى بين 7 أشقاء توفى أغلبهم: «الرجالة في عيلتنا بيموتوا بدري وإخواته الرجالة ماتوا قبله، وبقيت بعده أخته بهية». وتابعت: «لم نكن نرى عمي إلا في العزاء عندما توفى إخوته، وكان شقيقي الأكبر يحكي أنه عندما دخل عزاء والدي ضحك كل الموجودين في العزاء، بسبب مشيته وهيئته المميزة التي كان يتميز بها في أفلامه وفي حياته، ولم أره إلا في عزاء عمي الذي توفى بعد والدي».

13. أحمد ابن الفنان فؤاد المهندس

أحمد المهندس هو رجل أعمال مصري وهو نجل الممثل فؤاد المهندس وله شقيق محمد فؤاد المهندس رجل أعمال.

وقد تعرض أحمد نجل الفنان الراحل “فؤاد المهندس” للسجن بعد اتهامه بالتورط في مُساعدة أحد رجال الأعمال وشقيقه محمد الهاربين لأمريكا بعد الاستيلاء على مليار و800 مليون جنيه من أموال بنك القاهرة.

12. الفنان رياض القصبجي وحفيدته جويا

ما لا يعرفه الكثيرون أن رياض القصبجي لديه حفيدة تعمل في الوسط الفني، وهي الفنانة الشابة جوليا، والتي شاركت بالتمثيل في فيلم «علاقات خطرة».

وتعد جوليا مصرية ايطالية بسبب جنسية جدتها و والدة رياض القصبجي الايطالية.

11. هشام ابن الفنان عبدالعزيز محمود

أعلن هشام عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل عبدالعزيز محمود خبر وفاة أخيه “حشمت”، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”.

وكتب هشام “لا حول ولا قوة الا بالله.. انتقل إلى جوار ربه أخي الأكبر حشمت عبدالعزيز محمود.. أسألكم الدعاء له أن يرحمه الله ويثبته عند السؤال، أسكنه الله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راچعون”.

جدير بالذكر أن عبدالعزيز محمود تزوج 4 مرات، وأنجب 7 أبناء، هم: “حشمت، ولاء، عزة، هدى، هشام، نهاد وهويدا”.

عبدالعزيز محمود أحد أشهر نجوم الأغنية في زمن الفن الجميل، من أشهر أغانيه “مرحب شهر الصوم”، “يا نجف بنور”، “منديل الحلو”، “مكاحل”، “يا تاكسي الغرام”.

10. إيمان ابنة الفنان محمد شوقي

الكثير من الأخبار تم تداولها منذ سنوات حول أن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي كان لديه شقيق ممثل هو الفنان الراحل محمد شوقي.

هذه الشائعة انتشرت بشكل كبير وعلى مدى سنوات بسبب الشبه الكبير الذي يجمع الراحلين محمد متولي شعراوي ومحمد شوقي.

منذ فترة، خرجت إيمان ابنة الممثل محمد شوقي إلى الإعلام في مقابلة مع جريدة النهار حيث قالت عن هذه الشائعة: “على فكرة بابا ليس شقيق الشيخ الشعراوي وما يتردد حول ذلك ما هو إلا إشاعات، لأن بابا كان له خمسة أشقاء وانتقلوا إلى رحمة الله في سن صغيرة، وظل أبي وأخته البنت الوحيدة فقط، ورغم ذلك هناك ناس مازالوا يعتقدون أن والدي هو شقيق الشيخ الشعراوي، ولا أعرف السبب”.

9. هند عاكف ابنة شقيق نعيمة عاكف

وكانت الفنانة هند عاكف ابنة شقيقها،قالت في تصريحات خاصة إن عمتها بدأت التمثيل في الـ18 من عمرها.

وتابعت: “عمتي كانت تحب الرقص بشكل كبير، وعلى خشبة أحد المسارح برمسيس شاهدها المخرج حسين فوزي، الذي أعجب بموهبتها وخفة ظلها، واختارها للمشاركة في رقصة ضمن أحداث فيلم ست البيت”.

وأضافت: “تحمس لها فوزي، الذي رشحها لعدد من الأعمال، ونشأت بينهما علاقة حب تطورت للزواج، ومن بعدها احتكرها كممثلة، ورفض أن تشارك في أية أعمال إلا تحت إشرافه وإخراجه”.

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وأوضحت أن أسباب طلاقهما لم تكن فنية، بل كانت عائلية، بعد أن رفض فكرة الإنجاب، نظرًا لأن لديه أبناء من زوجته الأولى، وكانت هي من تريد إنجاب طفل.

وأشارت إلى أن عمتها كانت تحب أن تجمّع العائلة، وكانت كريمة للغاية وتحب الخير، ورغم عصبيتها إلا أنها كانت طيبة القلب، كما كانت تحب بيتها بشكل كبير، وتحب أهلها أكثر.

8. جينا ابنة الفنان نجيب الريحاني

كانت قد كشفت جينا الريحاني أنها تحاول جمع تراث والدها وكل ما يخصه من أوراق ومذكرات ومتعلقات شخصية وتتمني وضعها في متحف يحمل اسمه .

تجدر الإشارة إلى أن جينا هى الابنة الوحيدة لنجيب الريحانى من زوجته لوسي، والتي كانت نجمة الاستعراضات بفرقته، وتحمل الجنسية الفرنسية من أصل ألماني، وتزوج من والدتها في شقة بحي هيليوبوليس، ثم سافرا للعاصمة الفرنسية عام 37 بعد طلاقه من الفنانة بديعة مصابني.

7. ناهد فريد شوقي ابنة الفنانة هدى سلطان

قالت المنتجة ناهد فريد شوقي إبنة الفنانة الراحلة هدى سلطان والفنان الراحل فريد شوقي إن والدتها كانت تجمع بين الحنان والحسم والشدة في آن واحد .

وأضافت خلال لقائها في برنامج “8 الصبح” مع الإعلامي رامي رضوان ، أن الفنانة هدى سلطان استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة وهي أن أبنائها كانوا يحبونها جداً ويخافون منها جداً – بحسب وصفها.

وتابعت ” والدتي حاسمة والجميع يخاف منها بما فيهم وحش الشاشة فريد شوقي كان بيترعب منها لانها مبتهزرش “.

وأكدت ان تجسيد الفنانة هدى سلطان لشخصية الأم في اكثر من عمل جعلها تترسخ في أذهان الجميع كنموذج للأم المصرية ، مضيفة ” انا محظوظة إن هدى سلطان أمي لأنها كانت نموذج خاص جداً”.

6. منيرة شقيقة الفنان رشدي أباظة

قالت منيرة، أخت الفنان الراحل رشدي أباظة: “لا يضايقني الحديث عن علاقات رشدي وكثرة زيجاته، رشدي كان شابًا سُلطت عليه الأضواء في سن صغيرة جدًا، ومع شهرته ووسامته كان من الطبيعي أن يكون متعدد العلاقات كأي شاب في سنه، مع الوضع في الاعتبار ما كان يزيد عليه عن أي شاب آخر”.

وأكدت منيرة أن شقيقها لم يتزوج سوى خمس مرات، كانت الزيجة الأطول في حياته من الفنانة سامية جمال، لافتة إلى أن علاقتهما كانت جيدة جدًا ونجحت في أن تخلق له جو من الاستقرار الأسري خاصة وأنهما أحبا بعضهما حبًا كبيرًا، مشيرة إلى أن زيجته من الفنانة صباح كانت قصيرة للغاية، أما الزيجة الأخيرة فلم تكن سوى عقد قران على ابنة عمه “نبيلة”.

5. إيناس ابنة الفنان سيد مكاوي

كانت أميرة سيد مكاوي، ابنة الفنان الراحل، أعلنت خبر وفاة ابن شقيقتها “إيناس”، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

ونشرت “أميرة” صورة لابن شقيقتها، وعلقت: “سبقنا جميعًا إلى دار الحق وصحبة جده، كريم مدحت منير، ابن شقيقتي إيناس، الدوام والبقاء لله وحده، ادعوا له تكرما، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

4. جنجاه أخت الفنانة سعاد حسني

جنجاه عبد المنعم، أخت الراحلة سعاد حسني، أعلنت في حديث خاص أن نادية يسري التي عرفت بأنها صديقة الفنانة ليست كذلك.

وقالت إنها لا تصدق ما تقوله الأخيرة، وإنها كانت تعمل لدى اختها الراحلة مقابل أجر.

وأضافت: “لا أستبعد أن يكون لها يد في رحيلها، ونواجه دائماً أخباراً مماثلة عن السندريلا، ومنها تقديم عمل فني عنها أو ادعاء الزواج منها. لكنني لا أعترف بها وخصوصاً مع عدم توفر أوراق رسمية”.

3. سهير رمزي ابنة الفنانة درية أحمد

كشفت الفنانة سهير رمزي في أحد اللقاءات التليفزيونية، أن بمجرد دخولها مجال التمثيل قررت والدتها درية أحمد الاعتزال للتفرغ لابنتها ومتابعتها في كل مكان حتى تكون رقيبة عليها خوفا من مجال التمثيل، وظلت الصديقة والأخت لها، وعندما قررت سهير رمزي الاعتزال وتخيلت أن والدتها ستحزن بعد أن أصبحت نجمة كبيرة، ولكنها كانت سعيدة جدا بهذا القرار، حتى انها قامت بتوزيع شربات احتفالا باعتزالي التمثيل.

وأوضحت الفنانة سهير رمزي، أن والدتها أخفت عنها والدها الحقيقي لمدة 13 عام، فكانت درية أحمد انفصلت عن زوجها محمد عبد السلام أثناء حملها في ابنتها سهير رمزي، وتزوجت بعدها من المخرج سيد زيادة وكان هو الأب بالنسبة لها، حتى انفصلت درية أحمد عنه عندما كان عمر ابنها 13 عام، وعادت مرة أخرى لزوجها السابق وهو والدي الحقيقى وروت لي القصة وقتها بأن ذها والدي وليس المخرج سيد زيادة وظلت معه لمدة عام ثم انفصلا مرة أخرى وبعدها توفى .

2. ابنة شقيقة الفنانة زينات صدقي

قالت السيدة عزة محمد مصطفى ابنة شقيقة الفنانة الراحلة زينات صدقي، هربت الفنانة زينات صدقي من الإسكندرية مع والدتها بعد وفاة والدها، لرفض عمها عملها في مجال الفن، وسافرت إلى لبنان للعمل مع بديعة مصابني، حسب مجلة “الإذاعة والتليفزيون”.

وأضافت الحفيدة أن الفنانة الراحلة كانت قريبة من رجال السلطة والحكم في مصر وقتها، حيث كان زوجها الثاني أحد رجال ثورة يوليو، وكان زواجهما سريا، ولم يستمر على الرغم من أنها كانت تعتبره حبها الأول والأخير، كما كرمها الرئيس أنور السادات ودعاها لفرح إحدى بناته، وخصص لها معاشا شهريا كبيرا وقتها قدره 100 جنيه.

1. منال الصيفي ابنة الفنانة زهرة العلا

قالت المخرجة منال الصيفي، نجلة الفنانة الراحلة زهرة العلا، إن والدتها كانت تحب كل الأفلام التى شاركت فيها، خاصة فيلم «دعاء الكروان».

وتابعت «الصيفي» خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامح «بوضوح» المذاع على قناة «الحياة» إنها كانت تكره فيلم «دعاء الكروان” لأنه سبب لها عقدة نفسية لأن صديقاتها في المدرسة في ذات الوقت كانوا يقولون لها «يابنت الباشمهندس» وكانت تبكي بشدة.

وأضافت «الصيفي» أنه عندما يعرض فيلم «دعاء الكروان» في التليفزيون تبكي بشدة ولا تستطيع مشاهدته، مؤكدة أن الفنانة زهرة العلا كانت عاشقة للفن، وهي من جيل لا يعوض.