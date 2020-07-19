تراند اليوم : إليسا تستعين “بالشرشف” لتعلن تفاصيل ألبومها الجديد وموعده

بطريقة جريئة اعلنت الفنانة ​إليسا عن ألبومها الجديد وبعض تفاصيله فنشرت صورة (قد تكون صورة الغلاف) وعلقت: “أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو “أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري”.اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي.

وظهرت اليسا في الصورة بالشرشف الابيض الذي تعرضت من خلاله لإنتقادات في بداياتها الفنية منذ 20 عاما لتطلق رسالة أنها لم تستسلم ولم تشعر انها ضحية بل اصبحت صاحبة رأي وهو عنوان ألبومها الذي سيصدر في الأول من آب اغسطس المقبل واول اغنية منه ستنطلق في 23 من الشهر الحالي.