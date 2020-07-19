تراند اليوم : تعرف علي .. موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل “إبنة السفير “

أعلن القائمون على مسلسل ابنة السفير التركي عن موعد عرض الموسم الثاني الذي يصور الآن في مدينة موغلا بتركيا.

وأشار القائمون الى ان عرض الحلقة الاولى يوم 9 سبتمبر، مشيرين إلي أن الحلقة الأولى من الموسم الثانى ستهز التريند وذلك جاء على لسان كاتبة العمل.

مسلسل ابنة السفير تحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى ” سلطان ” بطرد زوجته ” نارين ” والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترافها له بأنها تعرضت للاغتصاب من احد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

ومن المقرر عرض الموسم الثاني من مسلسل ابنة السفير شهر سبتمبر المقبل.