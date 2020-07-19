الفاشينيستا العربيات هن الأكثر إثارة للجدل

بعض الفاشينيستا العربيات أصبحن حديث السوشيال ميديا والأكثر إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، بسبب أقاويل وأحداث حصلت معهن سوف نلقي الضوء عليها.

تعرفوا على أكثر الفاشينيستات إثارة للجدل:

أثارت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد موجة جدل واسعة وسط الفتيات، بعدما خرجت بتصريحات ادعت غيرتهن منها.

وظهرت فوز الفهد بفيديو عبر سناب شات، قالت فيه: "حين أفعل شيء، لا أحب أن يفعل أحد آخر نفسه، ومؤخراً اكتشفت أنني حين أقوم بعمل شيء، تقوم الفتيات بتقليدي، صبغت شعري باللون الأشقر، فقاموا بصبغ شعرهن باللون الأشقر."

وزعمت الفاشينيستا الكويتية سارة الودعاني أن صورتها دون حجاب انتشرت عن طريق الخطأ، فقد كانت توَّد إرسالها لإحدى صديقاتها لكنها أخطأت ونشرتها على حسابها العام.

وأثارت جويل مردينيان، ضجة كبيرة مؤخراً بنشرها مقطع فيديو خلال تمرينها على الرقص على العمود.

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وأثارت الفاشينيستا الكويتية ​روان بن حسين الجدل حول إنفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي ​يوسف المقريفي​، وذلك بسبب تعليق لها في ردّها على إحداهن، التي إتهمت عائلة زوجها بسرقة أموال الشعب الليبي، قائلةً :"ربي يسامح المقريف سرق فلوسنا نحن ليبين وسافر واسس حياته برا بفلوسنا وانتي قاعدة عايشة بفلوس حرام"، لترد حسين عليها بالقول :"ارتاحي ما يصرف علي ولا على بنته".

وأكملت حسين تصرفاتها المثيرة أكثر حول إنفصالها، بحذفها صورها مع زوجها التي إلتقطاها سويا خلال ولادتها لابنتهما، كما حذفت مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتهما بعد زفافهما.

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