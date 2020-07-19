فن ومشاهير

نجوم لديهم أبناء في سن الشباب أبرزهم نيللي كريم وريهام عبد الغفور

0 نشر
mai.ali 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

من فترة لأخرى يحرص عدد من نجوم الفن على التقاط مجموعة من الصور مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُصدم الكثيرون من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الأربعين عاماً، ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يتخطى أبناؤهم العشرين عاماً.

 

 

السقا ونجله ياسين

 

 

ومن بين هؤلاء الفنانين الفنانة غادة عادل التي التقطت صورة مع نجلها الذي يقترب من عامه العشرين وتفاجأ الجميع بملامحه الشبابية وانهالت عليها التعليقات وظنوا أنه شقيقها.

أيضاً الفنان أحمد زاهر والذي ارتبط بذهن الكثيرين أن ابنتيه ملك وليلى اللتين شاركتا في فيلم عمر وسلمى مازالتا في مرحلة الطفولة، وصدموا عندما شاهدوا صور أحمد زاهر بعد أن اقتربت ابنته ملك من طوله، وأصبحت فتاة في سن المراهقة.

 

Advertisements

 

احمد زاهر وابنته

 

 

وكانت الصدمة الأكبر للفنانة ريهام عبدالغفور التي التقطت صورة خلال الفترة الماضية مع نجلها في حفل تخرجه؛ حيث كان يعتقد الكثير أنه مازال طفلاً خاصة أن ريهام عبدالغفور تخفي دائماً أي معلومات عن حياتها الشخصية.

ويوجد عدد كبير أيضاً من نجوم الفن صدم الجمهور في ملامح أبنائهم الشبابية مثل ونيللي كريم والفنان أحمد السقا ومنى زكي وأحمد حلمي ومجدي كامل ومها أحمد.

 

اقرئي ايضا : امينة خليل تحتفل بخطوبتها على البحر بصور رومانسية مع حبيبها

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم لديهم أبناء في سن الشباب أبرزهم نيللي كريم وريهام عبد الغفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا