نجوم لديهم أبناء في سن الشباب أبرزهم نيللي كريم وريهام عبد الغفور

من فترة لأخرى يحرص عدد من نجوم الفن على التقاط مجموعة من الصور مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُصدم الكثيرون من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الأربعين عاماً، ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يتخطى أبناؤهم العشرين عاماً.

ومن بين هؤلاء الفنانين الفنانة غادة عادل التي التقطت صورة مع نجلها الذي يقترب من عامه العشرين وتفاجأ الجميع بملامحه الشبابية وانهالت عليها التعليقات وظنوا أنه شقيقها.

أيضاً الفنان أحمد زاهر والذي ارتبط بذهن الكثيرين أن ابنتيه ملك وليلى اللتين شاركتا في فيلم عمر وسلمى مازالتا في مرحلة الطفولة، وصدموا عندما شاهدوا صور أحمد زاهر بعد أن اقتربت ابنته ملك من طوله، وأصبحت فتاة في سن المراهقة.

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وكانت الصدمة الأكبر للفنانة ريهام عبدالغفور التي التقطت صورة خلال الفترة الماضية مع نجلها في حفل تخرجه؛ حيث كان يعتقد الكثير أنه مازال طفلاً خاصة أن ريهام عبدالغفور تخفي دائماً أي معلومات عن حياتها الشخصية.

ويوجد عدد كبير أيضاً من نجوم الفن صدم الجمهور في ملامح أبنائهم الشبابية مثل رانيا يوسف ونيللي كريم والفنان أحمد السقا ومنى زكي وأحمد حلمي ومجدي كامل ومها أحمد.

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