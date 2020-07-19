وفاء عامر بملامح مختلفة تماماً في أحدث ظهور لها

تداول الكثيرون أول صورة للفنانة وفاء عامر من داخل كواليس فيلم «خان تيولا» الذي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وظهرت وفاء عامر في الصورة وهي ترتدي فستاناً أسود وشابوه أسود أيضاً، وبملامح مختلفة تماماً تناسب الشخصية التي تقدمها. وأوضحت الملابس التي ارتدتها وفاء عامر أن الحقبة الزمنية التي تدور خلالها أحداث الفيلم تعود إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

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ويعمل وسام المدني مخرج الفيلم إلى الانتهاء من مونتاج الفيلم وأعمال الجرافيك، وتتبقى له أيام قليلة، ويصبح الفيلم جاهزاً للطرح بدور العرض، بالإضافة إلى انتهاء الموسيقار محمد ناصف من وضع الموسيقى التصويرية للعمل، ومن المقرر أن يطرح برومو مبدئي للعمل خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن فيلم «خان تيولا» من بطولة نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة التي قد حرص على تواجدها مخرج العمل إيماناً منه بالمواهب التي تستحق أن تأخذ فرصتها أمام فكرة مشاهير السوشيال ميديا الذين تتم الاستعانة بهم في الأعمال السينمائية لمجرد شهرتهم فقط، ومن تأليف وإخراج وسام المدني وإنتاج ريد كاربت للإنتاج الفني والسينمائي حسام المدني، وتنفيذ شركة العامر للإنتاج الفني.

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