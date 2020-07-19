وفاء عامر بملامح مختلفة تماماً في أحدث ظهور لها

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تداول الكثيرون أول صورة للفنانة وفاء عامر من داخل كواليس فيلم «خان تيولا» الذي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وظهرت وفاء عامر في الصورة وهي ترتدي فستاناً أسود وشابوه أسود أيضاً، وبملامح مختلفة تماماً تناسب الشخصية التي تقدمها. وأوضحت الملابس التي ارتدتها وفاء عامر أن الحقبة الزمنية التي تدور خلالها أحداث الفيلم تعود إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
ويعمل وسام المدني مخرج الفيلم إلى الانتهاء من مونتاج الفيلم وأعمال الجرافيك، وتتبقى له أيام قليلة، ويصبح الفيلم جاهزاً للطرح بدور العرض، بالإضافة إلى انتهاء الموسيقار محمد ناصف من وضع الموسيقى التصويرية للعمل، ومن المقرر أن يطرح برومو مبدئي للعمل خلال الأسابيع المقبلة.
يشار إلى أن فيلم «خان تيولا» من بطولة نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة التي قد حرص على تواجدها مخرج العمل إيماناً منه بالمواهب التي تستحق أن تأخذ فرصتها أمام فكرة مشاهير السوشيال ميديا الذين تتم الاستعانة بهم في الأعمال السينمائية لمجرد شهرتهم فقط، ومن تأليف وإخراج وسام المدني وإنتاج ريد كاربت للإنتاج الفني والسينمائي حسام المدني، وتنفيذ شركة العامر للإنتاج الفني.
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