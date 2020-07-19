الموت يفجع عمرو سعد: خد كل ذكرياتي الحلوة معاه

حالة من الحزن الشديد يعيشها الفنان عمرو سعد بعد أن علم بوفاة صديق طفولته أيمن رجب، وحرص على نعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال «في ناس بنحس بيهم قوي أما نفقدهم أهمهم الصحاب، والنهاردة الموت غيّب صديق طفولتي أيمن رجب وأخد معاه جزءاً كبيراً من ذكرياتي الحلوة بعد صراع قصير جداً مع المرض اللعين».
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وأضاف «وأنا في المقابر عدت قدام عيني تفاصيل أيام المدرسة والمذاكرة والشقاوة والفسح أيام العيد وماكانش ممكن وقتها حد فينا يتصور إنه يا حبيبي يموت وفجأة هيوصل التاني هنا، لكن ربنا كريم ورحيم وأنت طيب وأمك وأبوك راضيين عنك، ربنا يصبر كل أصحابك وأهلك وأخوك أحمد رجب حبيبي وأخويا وأختك وأمك الطيبة الحنونة، أسألكم الدعاء والفاتحة».
يشار إلى أن الفنان عمرو سعد شارك خلال الموسم الرمضاني الماضي في إحدى حلقات مسلسل الاختيار كضيف شرف بجانب كل من أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما المصرية الذين شاركوا في بطولة العمل.
وأعلن عمرو سعد أنه وقع خلال الفترة الماضية على بطولة مسلسل درامي جديد سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل ولكنه لم يعلن عن تفاصيله حتى الآن.
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