والدة هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومحبيها عبر الذاكرة الشخصية لحسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام بصورة لوالدتها شيرين المنزلاوي زوجة الفنان الراحل طلعت زكريا، وأعربت عن حبها الشديد لها من خلال تعليقها على الصورة.

وتقضي الفنانة هنا الزاهد حالياً أجازة الصيف بجانب زوجها الفنان أحمد فهمي الذي تلتقط معه صورة بشكل يومي، وتشارك بها جمهورها ومحبيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتنتظر الفنانة هنا الزاهد طرح فيلمها الجديد الغسالة الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن، حيث انتهوا من تصوير الفيلم منذ عدة أسابيع وأنهى مخرج العمل المرحلة النهائية من المونتاج والمكساج وأصبح جاهزاً للطرح بدور العرض، ومن المقرر أن يطرح خلال فترة عيد الأضحي المبارك.

وغابت هنا الزاهد عن الموسم الدارمي الرمضاني الماضي بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل الواد سيد الشحات مع الفنان أحمد فهمي والفنان محمد عبدالرحمن وأشاد بهم الكثيرون من متابعي الأعمال الدرامية الرمضانية والنقاد الفنيين.

وتعاقدت الفنانة هنا الزاهد خلال الفترة الماضية على عمل فني جديد من المقرر أن تبدأ في التحضير له خلال الفترة المقبلة.

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