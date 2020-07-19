ايمان الباني تفقد جنينها للمرة الثانية.. التفاصيل محزنة

شارك الفنان التركي الشهير مراد يلدريم أصدقاءه ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الوصور إنستقرام، بصورة ظهر من خلالها بجانب زوجته الفنانة المغربية إيمان الباني، التي ظهرت من خلال الصور وهي تفقد الكثير من وزنها، وذلك بالرغم من الأخبار التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن حملها في طفلها الأول.

Advertisements

وأكد الفنان التركي الشهير المعروف في الوطن العربي باسم «أمير»، وهي الشخصية التي جسدها في المسلسل الشهير عاصي، حقيقة الأخبار التي تم تداولها حول إجهاض زوجته للمرة الثانية؛ حيث ظهرت في الصور ببطن مسطحة تماماً، وكان على ملامحها الحزن.

وكانت بعض الصحف التركية قد تحدثت عن حقيقة حمل الفنانة إيمان الباني، ورد زوجها على تلك التساؤلات وقال: «حالياً لا يوجد شيء كهذا، وسنشارك معكم الأخبار الجميلة إذا حدثت».

وتأكد للجميع بالفعل أن إيمان الباني قد فقدت جنينها، وكان زوجها يواسيها من خلال هذه الإجازة التي يقضيانها سوياً لتحسين معنوياتها، وأشارت بعض الصحف التركية إلى أن هذه المرة لم تكن الثانية لإيمان الباني مع الإجهاض؛ بل الخامسة ولكنها كانت تفقد جنينها في بداية الحمل، ولكن المرتين اللتين تم الحديث عنهما، كان الجنيني قد تخطى شهره الثالث.

اقرئي ايضا : محمد الشرنوبي ينتصر على سارة الطباخ في أزمة نقابة الموسيقيين وزوجته تعلّق