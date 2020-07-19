امينة خليل تحتفل بخطوبتها على البحر بصور رومانسية مع حبيبها

احتفلت الفنانة أمينة خليل بخطوبتها على رجل الأعمال عمر طه، في الساحل الشمالي، وسط عدد من أصدقائهما المقربين، وظهرت أمينة خليل مرتدية فستاناً ستان «أوف وايت» بسيطاً، كما ظهر خطيبها بلوك بسيط أيضاً، حيث كان الاحتفال على شاطئ البحر صباحاً.

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وأثارت أمينة خليل الجدل، بعدم إعلانها للخطوبة على حساباتها على السوشيال ميديا، سواء انستجرام أو تويتر، حيث انتشرت الصور على صفحات السوشيال ميديا الأسبوع الماضي، ومحبي أمينة خليل، وأيضاً الحسابات المهتمة بالفن، والمواقع الإخبارية، ولم تنشر أمينة أي صورة على حساباتها الرسمية، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن السبب، لا سيما أن أمينة لم تنشر أي صورة أو فيديو على «انستجرام»، منذ أكثر من 46 يوماً، وتحديداً يوم 1 يونيو، حينما أعلنت عن مسلسلها الجديد «ليه لأ».

ورغم التهنئات من المتابعين والجمهور وأصدقاء أمينة وخطيبها، إلا أن الأمر لم يخلُ كذلك من الجانب الكوميدي، حيث ربط الجمهور بين مسلسل «ليه لأ»، والذي يعرض حالياً لأمينة خليل، وبين إعلان خطوبتها، حيث انتشرت الكوميكس التي تشير إلى أن أمينة حاولت أن تجعل الفتيات يؤمن بأنهن أقوى من أي شيء، في الوقت الذي تتزوج فيه، ولكن المتابعين، تناولوا الموضوع بكوميديا.