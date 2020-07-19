زوج روان بن حسين يفجر مفاجأة تقلب أحداث القضية

رد ربيع المريمي محامي زوج الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، على كل ما روّجت له روان خلال الفترة الماضية، ونفى محامي رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف كل ما تردد، وقال إن موكله هو الذي يرغب في الانفصال عن روان بن حسين، وأن ما رددته روان حول نقل موكله مرضاً جنسياً لها، ليس له أي أساس من الصحة.

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وأصدر المحامي بياناً رسمياً عبر حسابه الشخصي عبر موقعه على فيسبوك، أعلن من خلاله أن موكله كلفه بتولي الإجراءات القانونية تجاه زوجته، وأن جائحة فيروس كورونا المستجد كانت سبباً في تعطيل هذه الإجراءات، وقال إن موكله وجد أن زواجه من الكويتية روان بن حسين لم يحقق أي نجاحات، وقرر أن ينهي هذه العلاقة دون أية مشاكل؛ موضحاً أنه لا يريد أن يفصح مطلقاً عن تفاصيل الخلافات التي دارت بينهما بسبب ابنتهما الصغيرة.

وأكد محامي المقريف أن علاقة الزواج مازالت قائمة حتى الآن، وأن مكتبه القانوني يباشر إتمام الانفصال ورصد كل ما أثارته روان بن حسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

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