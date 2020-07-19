محمد الشرنوبي ينتصر على سارة الطباخ في أزمة نقابة الموسيقيين وزوجته تعلّق

علّقت راندا حافظ زوجة الفنان محمد الشرنوبي على قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن وقف الشكوى المقدمة من المنتجة سارة الطباخ ضد الفنان محمد الشرنوبي.

ونشرت راندا حافظ صورة لقرار وقف النشر عبر حسابها الشخصي انستجرام وعلقت قائلة: «مبروك ياحبيبي».

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وقررت نقابة المهن الموسيقية رفض طلب سارة الطباخ ضد الفنان محمد الشرنوبي بالإيقاف، ووافقوا على طلب الفنان بغلّ يد النقابة عن النزاع القائم بين الفنان الشرنوبي وسارة الطباخ.

وكانت سارة الطباخ قدمت شكوى ضد محمد الشرنوبي، وبعدما حققت النقابة فيها لمدة شهر، وبعد اجتماع مجلس النقابة وافقوا على طلب الفنان محمد الشرنوبي وهو ترك النزاع للقضاء.

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يذكر أن اللجنة الثلاثية المكونة من نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينيمائيين وغرفة صناعة السينما رفضوا أيضاً الشكوى التي كانت مقدمة من المذكورة.

وكانت محكمة مجلس الدولة حكمت لصالح الفنان بإلغاء القرار المسبق وبحث الحكم على امتناع أي جهة بوقف الشرنوبي أو أن تصدر أي جزاء ضده في موضوع سارة الطباخ.

بذلك يكون محمد الشرنوبي تحرر من هذه المشكلة بإقرار جميع النقابات وغرفة صناعة السينما، وأصبح قادراً على العمل بدون أي قيود أخرى من شركة «ايرث برودكشن».

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