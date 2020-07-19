نجمة اراب ايدول انفصلت عن زوجها لمدة عامين وكانت تقيم معه بنفس المنزل.. تعرّف على القصة

في قصة غريبة عاشتها المطربة إيناس عزالدين نجمة برنامج «آراب آيدول»، كشف مقربون منها أنها انفصلت عن زوجها المطرب «أحمد قمر» لأكثر من عامين، رغم قصة الحب التي جمعتهما، لكن لم يمنعهما الانفصال الرسمي عن أن يقيما معاً في منزل واحد.

بدأت القصة عندما انتقلت إيناس عزالدين وزوجها من مدينة الإسكندرية للعيش في القاهرة، بسبب طبيعة عملهما في مجال الغناء؛ فاستأجرا منزلاً بإحدى المناطق الهادئة للإقامة به، لكن فوجئ أصدقاؤهما بأنهما قررا الانفصال دون توضيح السبب.

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المفاجأة الأكبر هي أن إيناس عزالدين لم تترك المنزل الذي تقيم به مع زوجها أحمد الذي أصبح طليقها، كما أن أحمد لم يترك المنزل، وأقاما معاً في نفس المكان رغم انفصالهما.

أما المفاجأة الأكبر فهي أن علاقة إيناس وأحمد لم تتغير ولم تتبدل؛ فكانا يذهبان معاً إلى الحفلات والبرامج التليفزيونية، وكانت تلجأ إليه إيناس في كل الأوقات؛ نظراً لأن أفراد عائلتها يعيشون في محافظة أخرى.

ظل هذا الأمر لأكثر من عامين؛ حتى أعلن الثنائي أنهما عادا لحياتهما الزوجية من جديد، بعدما قررت إيناس عزالدين وأحمد قمر أن يذهبا إلى المأذون لعقد قرانهما من جديد.

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