"أشياء غريبة" يضع نتفليكس أمام القضاء

يواجه كُتاب مسلسل نتفليكس "Stranger Things- أشياء غريبة"، مات وروس دفر، دعوى قضائية إثر اتهامهما بسرقة فكرة المسلسل من سيناريو لم ينشر.

ووفقاً لموقع ديجيتال سباي الأمريكي، ادعت شركة "Irish Rover" للإنتاج الترفيهي أن صُناع "أشياء غريبة" سرقوا الفكرة من مشروع تلفزيوني آخر يطلق عليه "Totem- طوطم".

مسلسل "طوطم" من تأليف الكاتب جيفري كينيدي، المسؤول عن الحبكة وشخصيات العمل.

وذكر "جيفري" أنه استمد إلهام فكرة مشروع "طوطم" من وفاة صديق طفولته كلينت بسبب داء الصرع.

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وحسب الموقع، تستمر الدعوى القضائية في الإشارة إلى تشابهات عدة بين العملين من بينها شخصية كيمي في مسلسل "طوطم" التي تمتلك قوى خارقة وإيلفين في "أشياء غريبة" التي تمتلك نفس القوى.

من جانبها، ردت شبكة "نتفليكس" في بيان رسمي لتنكر هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن كتاب المسلسل لم يسمعوا بالكاتب أو عمل "طوطم" من قبل، وأن هذه الاتهامات طالتهما لأعوام دون طائل.

وأضافت: "بعد رفض الشبكة الاستسلام ودفع أموال تعويضية، قرر جيفري رفع قضية، إلا أننا نعلم جيداً أن المسلسل حصيلة تعب كتابه الأصليين ولا نبالي بهذه الاتهامات".