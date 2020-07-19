دانييلا رحمة أعلنت خطوبتها بصورة؟

أثارت الممثلة دانييلا رحمة الكثير من التساؤلات بعدما نشرت عبر “الستوري” الخاص بها على انستغرام صورة رُسمت بالرصاص ليدين متشابكتين مع قلب. ثم نشرت فيديو ظهرت فيه يدها في حوض السباحة وهي تستعرض خاتم الخطوبة، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكانت دانييلا رحمة قد أثارت الجدل في حلقة “راحت علينا” مع الاعلامي هشام حداد خاصة بالسؤال حول السبب الذي دفعها لتتعلم اللهجة السورية بشكل قوي فهل لأنها تعيش قصة حب مع شخص سوري؟ قالت دانييلا “ما عندي جواب”. حينها قاطعها هشام حداد قائلاً “يعني إيه”.

ولم تمر الحلقة مرور الكرام حيث راح الناس يتكهنون حول اسم الشخص السوري الذي على علاقة بدانييلا حتى وصل البعض الى الجزم بانه النجم ناصيف زيتون فبنوا سيناريوهات واستفاضوا بتخيل الاشياء .

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فهل أعلنت دانييلا خطوبتها بطريقة غير مباشرة؟ وهل ستكشف عن هوية عريسها؟

نذكر ان المنتج جمال سنان، صاحب شركة ايغل فيلمز، اتفق مع دانييلا ومعتصم النهار على مسلسل جديد مؤلف من ١٠ حلقات، إخراج المثنى صبح، تأليف ريم حنا، وسينطلق تصوير العمل، الذي لم يتم اعتماد اسم نهائيّ له بعد، خلال أسبوع في بيروت.

‎العمل جديد من نوعه، يناقش حالة اجتماعية غامضة ويعرض لقصة مثيرة جداً للجدل، مأخوذة عن قصة حقيقية ومؤثرة، وسيجمع دانييلا ومعتصم لأول مرة، في توليفة مميزة مع عدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية.