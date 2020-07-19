ماغي بوغصن فخورة بزوجها جمال سنان “مصرّ تكفّي بالظروف الصعبة”

Jul 19, 2020
باركت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن لزوجها المنتج جمال سنان بعد اعلان شركة ايغل فيلمز تعاقدها مع النجمين دانييلا رحمة ومعتصم النهار وباقة من الممثلين لانتاج مسلسل جديد.
وعبّرت ماغي عن فخرها بزوجها الذي يسعى في ظل هذه الظروف الصعبة في لبنان وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، أن يخلق فرص عمل لمئات الأشخاص.
وكتبت ماغي عبر تويتر: “الف مبروك زوجي وحبيب قلبي.. فخورة فيك إنك بهذه الظروف الصعبة مصرّ تكفّي وتشتغل وتصوّر وتنتج وتأمن فرص عمل لمئات الأشخاص والعائلات.. الله يوفقك بكل خطوة“.
وكان المنتج جمال سنان، صاحب شركة ايغل فيلمز، قد اتفق مع النجم السوري معتصم النهار والنجمة اللبنانية دانييلا رحمة على مسلسل جديد مأخوذ عن قصة حقيقية ومؤثرة، مؤلف من ١٠ حلقات، إخراج المثنى صبح، تأليف ريم حنا، وسينطلق تصوير العمل، الذي لم يتم اعتماد اسم نهائيّ له بعد، خلال أسبوع في بيروت.
كما تتحضر الشركة لسلسلة من الأعمال الدرامية ستكشف النقاب عنها في الوقت المناسب خاصة بعدما تحدثت دانييلا رحمة عن تحضيرات لعمل جديد للنجمة ماغي بوغصن.
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