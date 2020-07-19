شكران مرتجى تخضع لعملية طارئة لاستئصال المرارة

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"الخليج 365" من بيروت: خضعت الممثلة السورية شكران مرتجى لعملية استئصال إسعافي للمرارة الملتهبة بعد نقلها بصورة عاجلة إلى المستشفى مساء الجمعة عد شعورها بآلام مبرحة.

وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لمرتجى فقد وصلت الفنانة السورية إلى قسم الإسعاف في مستشفى الأندلس الكائن في دمشق".

حيث خضعت لعملية استئصال المرارة الإسعافية التيالتي كللت بالنجاح وبدأت عوارض التحسن والراحة تظهر على مرتجى المحاطة بأفراد عائلتها.

وأشاد البيان بالجهود المتفانية التي بذلها الكادر الطبي في مستشفى الأندلس.

وختم البيان: "نؤكد لكل المحبين أن الفنانة شكران مرتجى باتت بحالة صحية جيدة جداً وهي تحت عناية الأطباء قبل أن تغادر إلى منزلها بعد فترة قصيرة للاطمئنان التام على صحتها على أن تعود لتقف أمام كاميرا المخرج محمد عبد العزيز بعد أيام قليلة لتنهي آخر مشاهدها في مسلسل "شارع شيكاغو".

