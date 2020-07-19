شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث صورة للنجمة نانسى عجرم مع ابنتها.. والجمهور: ملامحكم واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نانسى عجرام جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لابنتها ميلا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، حيث نشرت نانسى الصورة ولم تعلق بكلمة واحدة، ولكن ابنة نانسى ظهرت بملامح تشبه والدتها إلى حد كبير، فيما تغزل المتابعون فى شياكة ورقى نانسى وابنتها، حيث علق أحد المتابعين قائلا: "القمر وبنته"، وقال آخر: "ملامحكم كلها واحدة"



نانسى عجرم

ومؤخرا، طُرح فيلم وثائقى بعنوان "الرواية الكاملة" يرصد واقعة اقتحام فيلا نانسى ‏عجرم، وظهرت الفنانة اللبنانية فى الفيديو وقصت الواقعة وكيف أصيبت فى ‏قدمها، فى المقابل ظهرت عائلة الشاب محمد الموسى قتيل زوج نانسى ‏والمتهم باقتحام الفيلا ليدلو كل منهم بدلوه فى تلك القضية.

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وقالت نانسى عجرم خلال الفيلم إن زوجها فادى الهاشم تصدى للشاب محمد ‏موسى بإطلاق النيران عليه، وخلال الحادث أصيبت فى قدمها نتيجة ‏شظية من إحدى الرصاصات.

وقالت نانسى: "كان الألم بسيطا بعد الإصابة ولم ألتفت إليه، وفاجأتنى ‏والدتى حين قالت إنها ترى دماء على ساقى، نظرت إلى ساقى فرأيت حرقًا ‏من شظية.. كنت منهارة جدا وذهبت لتفقد زوجى وبناتى".‏

وقالت أسرة الشاب المقتول محمد الموسى، إنه على علاقة سابقة بفادى ‏الهاشم "زوج نانسى"، وجاء مُطالبًا بأمواله، بينما ينفى الهاشم معرفته السابقة ‏به، مؤكدا أنه أطلق عليه الرصاص بمجرد دخوله غرفة بناته وهو مسلح‎.‎‏ ‏بينما أظهرت نانسى عجرم تعاطفها من أطفال القتيل، موضحة أنها تفكر ‏فى مساندتهم فليس لهم ذنب فيما حدث.‏