شكرا لقرائتكم خبر عن كايلى جينر تستلم أغلى سيارة بعد سنة من طلب تصميمها.. نقشت اسم ابنتها بداخلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، عن استلامها سيارتها الفاخرة الـ رولز رويس الجديدة، والتي صممت خصيصاً لها، حيث نشر موقع مترو تقريراً حولها، مؤكداً أن النجمة الشهيرة طلبت تلك السيارة منذ عام لتصمم لها بالطريقة التي تحبها وهى السيارة الأغلى فى العالم، وهو ما حصل بالفعل حيث تميز تصميم السيارة من الداخل بالكامل باللون البينك، كما تمت إضافة اسم ستوري بجوار العلامة التجارية للسيارة أسفل الباب.



سيارة كايلى جينر

وأضاف التقرير أنه بذلك لن تتمكن كايلي جينر من تغيير سيارتها بسهولة خاصة مع نقش اسم بنتها، حيث ستضمها إلى أسطول سيارتها التي تعتز به النجمة ذو الـ 23 عاما.

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اسم ابنتها على السيارة

وكانت امتدحت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلى جينر، والدتها كريس جينر، بمجموعة صور جديدة جمعتهما معًا على متن الطائرة فى رحلة جوية لم تكشف عن تفاصيلها، واكتفت كايلى بنشر الصور عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "الملكة".



كايلى جينر وسيارتها

ويشار إلى أنه بينما اعتادت كايلى جينر على الظهور من آن لآخر عبر حسابها على السوشبال ميديا من خلال جرأتها المعتادة التى تتسم بها هى وكل أخواتها من أبناء عائلة كاردشيان الشهيرة مثل كيم وكيندال وكلوى، بالإضافة إلى كورتنى، إلا أن أغنى المشاهير حول العالم طبقاً لفوربس، كانت قد غيرت ذلك خلال إطلالتها الأخيرة مثلما ذكر تقرير فى موقع الديلى ميل.