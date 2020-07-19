شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جديد لكليب محمد رمضان "تيك توك" بعرضه فى لندن بعد شوارع تايم سكوير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال النجم محمد رمضان يحصد نجاح كليبه الجديد "تيك توك"، والذى طرحه عبر قناته على "يوتيوب"، قبل أيام قليلة، وحقق ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة فى 5 أيام، حيث احتفل رمضان بنجاح الأغنية ليس فى مصر ولا الوطن العربى فحسب، ولكن فى قلب الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص فى شوارع تايم سكوير، حيث نشر النجم محمد رمضان عدة فيديوهات أثناء تشغيل أغنيته هناك، وتفاعل عدد من المواطنين معها، علق عليها بكتابة: "شكراً على كل الفيديوهات اللى وصلتني من نيويورك، وبعتذر جداً عن تأخير الكليب لمساء اليوم".

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رمضان نشر اليوم فيديو لإحدى الشاشات العملاقة فى "لندن"، والتى تقوم بعرض أغنية "تيك توك"، وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "اليوم فى لندن.. ثقة فى الله نجاح"، حيث هنأه متابعوه وجمهوره عبر حسابه على إنستجرام، بنجاحه الذى تخطى القطر المصرى والوطن العربى، وصولا إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.



رمضان فى لندن



فى لندن محمد رمضان

‎"‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده‎..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول ‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية "إنساي"، وأيضا ‏التعاون جديد ‏سيجمعه مع نجم الرابر ‏ميتر جيمس وهو ما كان قد أعلن عنه سابقاً ‏أثناء حفلته فى المغرب ‏ديسمبر الماضي‎.‎