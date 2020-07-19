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شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى بـ"ضفيرة" تحت أشعة الشمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة التونسية هند صبري في جلسة تصوير جديدة لها بمظهر مختلف وبلوك أضاف لها الكثير من البراءة بعد اعتمادها على قصة شعر "ضفيرة" التي تشتهر بها الفتيات في فترة شبابهما وارتدت ملابس باللون الأبيض مع الكثير من الحلي المطلي باللون الذهبي.
وسرعان ما حصدت هند صبري على الكثير من التعليقات على الصور التي ظهرت فيها تحت أشعة الشمس بميكاب بسيط للغاية ليبرز جمالها بشكل كبير.
وكانت النجمة التونسية هند صبري أبدت رأيها على قضايا التحرش، بعد إثارة الرأي العام المصري لقضية تحرش طالب بأكثر من 50 فتاة لابتزازهن من أجل اغتصابهن.
وقالت هند صبري في منشور لها عبر حسابه الشخصي: "في نطاق أوسع من قضية التحرش التي تشغل الرأي العام المصري والعربي هذه الأيام، أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله -ما عدا قلة محظوظة- تعرضن ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي وكتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل".
وأضافت هند صبري: "أنا فخورة بهذا الجيل من البنات الذي كسر حاجز الصمت، التحرش والعنف الجنسي عار على الذي يقترفه، لا عليك أنتى، شكرا لكل الفتيات اللاتي خرجن عن صمتهن من اجل كرامتهن ومن أجل كرامة الأخريات، وشكرا لكل الرجال المحترمين الذين يساندونهن".
وكانت النجمة التونسية هند صبرى، علقت على فوزها كأفضل ممثلة بجائزة النقاد للأفلام العربية عن فيلم "نورا تحلم"، ونشرت النجمة صورة لها عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام من أحد مشاهدها بالفيلم. وكتبت هند: "سعيدة وممتنة بجائزة النقاد للأفلام العربية كأفضل ممثلة عن فيلم نورا تحلم من مؤسسة الفيلم العربى تزامنًا مع عرضه على نتفليكس".
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