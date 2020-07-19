شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى بـ"ضفيرة" تحت أشعة الشمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة التونسية هند صبري في جلسة تصوير جديدة لها بمظهر مختلف وبلوك أضاف لها الكثير من البراءة بعد اعتمادها على قصة شعر "ضفيرة" التي تشتهر بها الفتيات في فترة شبابهما وارتدت ملابس باللون الأبيض مع الكثير من الحلي المطلي باللون الذهبي.

وسرعان ما حصدت هند صبري على الكثير من التعليقات على الصور التي ظهرت فيها تحت أشعة الشمس بميكاب بسيط للغاية ليبرز جمالها بشكل كبير.





وكانت النجمة التونسية هند صبري أبدت رأيها على قضايا التحرش، بعد إثارة الرأي العام المصري لقضية تحرش طالب بأكثر من 50 فتاة لابتزازهن من أجل اغتصابهن.



