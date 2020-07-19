شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ كاتى هولمز فى شوارع نيويورك بعد تقدمها للدراسة فى كلية الطب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة كاتي هولمز واحدة من أهم نجمات هوليوود، حيث قامت ببطولة العديد من الأفلام خلال مسيرتها، كما ارتبطت في ذهن جمهورها بأنها من أهم أيقونات الجمال خلال السنوات الأخيرة، ووفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل أكد أن هولمز خطفت الأضواء مؤخرا أثناء سيرها في شوارع مدينة نيويورك بإطلالة كلاسيكية، كما حرصت على ارتداء الكمامة.



كاتى هولمز اثناء سيرها

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ويأتى هذا الظهور بعدما أكدت مجلة New Idea، أن الممثلة أرسلت طلبا إلى إحدى أعرق الكليات فى البلاد، "جامعة كولومبيا"، لدراسة الطب، وتم قبول هولمز من قبل جامعة كولومبيا قبل أن تصبح ممثلة لكنها قررت التخلي عنها والتركيز على التمثيل.



كاتى هولمز

وأضاف التقرير أن كاتى قاتلت مع والدها عندما قررت أن تتخلي عن كلية الطب وتتجه لتجربة التمثيل، لذلك فإنها تريد أن تدرس الطب من أجل والدها الذى سيكون فخورا بها بعد هذه الخطوة.

وأوضحت المجلة بالتاكيد سيكون أى أب سعيدا إذا درست ابنته الطب وأصبحت طبيبة، لكن هذا لن يحدث فى حالة هولمز على الإطلاق، حيث تواصل موقع gossipcop مع متحدث باسم هولمز والذى أكد أن القصة ليست صحيحة ومجرد شائعة.