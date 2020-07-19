شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تهنئ عبد المجيد عبد الله بأغنيته الجديدة: صاحب الصوت والشعور الدافئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة السورية أصالة نصرى، المطرب السعودى الكبير عبد المجيد عبد الله، على كليب أغنيته الجديدة "هانت عليك"، التى طرحها اليوم، الأحد، قائلة: "الله معك يا صاحب الصّوت الأمل والشّعور الدافئ والنضج البريء"، وكتبت أصالة، عبر حسابها على تويتر: "بصوتك بتصير الدّنيى أطّيب.. الله معك يا صاحب الصّوت الأمل والشّعور الدافئ والنضج البريء.. الله يا مجيدنا ما أجملك".





وطرح المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله، اليوم الأحد، فيديو كليب أغنيته الجديدة "هانت عليك"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، واحتفل الفنان السعودى بأغنيته الجديدة، مع الجمهور، بتدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتب "أخيراً نزلت الأغنية.. أتمنى تعجبكم وتحسّوها أكثر، فيها كلام صادق ولحن بسيط، لكنه شجى وتوزيع يليق بفخامة العمل".

يأتى هذا فيما يتولى الملحن ياسر بو على، الإشراف على كل أغانى وألحان الألبوم الجديد للمطرب عبد المجيد عبد الله، والذى يضم 10 أغنيات، ولم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها ياسر مع عبد المجيد، حيث تعاونا من قبل فى عدد من الأغانى، منها: "من يقول"، "ما ظنتى"، "وداعك مر"، "تستاهلين الحب"، "ضحكاتك".

وكانت النجمة السورية أصالة نصرى، أكدت أنها بدأت عهدا أمام الله وبدأت رحلة مع نفسها تشد فيها من أزرها، مشيرة إلى أنها تحيط عائلتها غير المحبّة الكثير من الأمان.

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وكتبت أصالة، عبر حسابها على انستجرام: "أنا وحدى معى.. أُلوّن مجلسى وأُشعل شمعى وأرتّب كلّ ماحولى، وغالباً أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير.. أُردّد فى خيالى نغمة واحدة تأخذنى خارج هذا العالم لأستوعب المشهدّ، وأحاول أنّ أبتعد وأعلو علّنى أستصغره".

وأضافت أصالة: "أنا وحدى.. أحمل مفتاح بيتى، ولا أنسى محفظتى، وأحنّ على وأرحمنى، وأشدّ منّ أزر نفسى بنفسى، كنتُ عنّى منذ مُدة قدّ غبت، ولولا أنّى اليوم بدأت ودّاً معى وعهداً أمام الله، بأنّى لنّ أخذلنى ولنّ أهون، أنا خُلقت كى أحيا، وسأنجو ولنّ أستسلمّ، وأستحقّ بعد كلّ هذا البعد عنّى أنّ أُعطينى الوقت كى أكون معى، أسمعنى وأصدقنى، ولا أعتاد ألماً ولا أُعاقبنى، أنا مسؤولة عنّى وعلى أنّ أطمئنّ".

وتابعت أصالة: "المهمّ أنّى قدّ بدأتّ رحلة معى وحدى، أُحيط عائلتى غير المحبّة الكثير من الأمان، أتبع حدسى، أختار أصدقائى، أتّخذ قرارى، بدأت تتطابق معى أفكارى، بدأت رحلتى أنا وحدى معى".