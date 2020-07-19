شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تواظب على تعليمات الوقاية فى الساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين متابعيها وجمهورها بصور لها من عطلتها الصيفية فى الساحل الشمالي، وهي تجلس على ضفاف أحد الشواطئ، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهرت رانيا محمود ياسين في الصور التي نشرتها وهي ترتدي كمامة طبية على ضفاف الشاطئ، وكتبت: "تقريبا أنا الوحيدة اللي لابسه ماسك في الساحل بس أنا مع الإجراءات الاحترازية لحد ما ربنا يخلصنا على خير من الفيروس ده".

وعلى جانب آخر، استعادت رانيا محمود ياسين، ذكريات بداية مشوارها الفنى، بصورة من كواليس تصوير مسلسل "مع مرتبة الشرف"، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة من الكواليس وظهر فيها الفنانة القديرة الراحلة إحسان القلعاوى.

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