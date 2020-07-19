شكرا لقرائتكم خبر عن نور تسترجع ذكريات بداياتها بصورة من كواليس شورت وفانلة وكاب: فخورة بمشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية نور صورا لها من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام استرجعت خلالها ذكرياتها مع بدايتها في رحلتها الفنية، حيث ظهرت في كواليس أحد أعمالها وعلقت: "صورة بتحمل كتير ذكريات ومشاعر.. وقتا كان عندي أحلام وطموح وأمل.. وأنا عم شوفها وإتذكّر، بحس بالامتنان وإني عن جد فخورة بالمشوار وبكل ياللي حققته. وأكيد اللي جايي أحسن".

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ثم طرحت تساؤل حول ما إذا كان متابعيها يتذكروا أياً من الأعمال تضمنت كواليس تلك الصورة لتنهال الإجابات من متابعيها بأنها من فيلم "شورت وفانلة وكاب".



نور

على جانب آخر ظهرت الفنانة نور اللبنانية بالحجاب في جلسة تصوير جديدة لها وفستان لونه بنفسجي أكمامه طويلة، ومكياج هادئ، ولأول مرة تظهر نور بالحجاب في جلسة تصوير.

وتألقت الفنانة نور خلال الفترة الماضية، وتحديداً فى ماراثون دراما رمضان عبر تألقها فى مسلسل البرنس من بوابة شخصية علا التي تزوجت محمد رمضان فى نهاية أحداث المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.