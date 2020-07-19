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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عاصى الحلانى فى وصلة غناء مع ابنته ماريتا: أميرة عمرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم اللبناني عاصى الحلاني فيديو له أثناء غنائه بصحبة ابنته ماريتا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، حيث ظهر الثنائى في قمة السعادة أثناء غنائهما سوياً، مثلما ظهر عليهما، حيث علق عاصى على الفيديو قائلا: "أنت حبيبي الي وملكي.. مع أميرة عمري ماريتا".
وكان النجم اللبناني عاصي الحلاني استعاد ذكريات الماضي بصورة مع المطرب الراحل وديع الصافي وهما يتشاركان الغناء على العود، ونشر عاصي الحلاني الصورة التي تجمعه بوديع الصافي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق عليها قائلا: "كلما زاد نضج الإنسان قل عدد من حوله من الناس، فالعقل الناضج لا يحتمل المجاملات".
عاصى الحلاني مع ابنته
ويحرص الفنان الكبير عاصى الحلانى على مشاركة جمهوره بكل ما هو جديد لديه، ونشاطاته الفنية، بل وروتين حياته، كما يحرص على المشاركة أيضا بصور قديمة من دولاب الذكريات.
ونشر عاصى صورة قديمة، تم التقاطها من 14 سنة، مع الفنانين الراحل وديع الصافى، والفنان وليد توفيق، والفنانات أصالة ودينا حايك، عبر تويتر، وعلق: "من 14 سنة كان اللقاء في ناس فلوا وفي ناس ضلوا وعمر البعد ما بيلغي الوفاء وال بالقلب عالبىال بيضلوا صورة من الذكريات الجميل".
ومن جهة أخرى شارك النجم اللبناني عاصى الحلاني جمهوره بفيديو من احتفال أسرته له بعيد الأب، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في منزله بمزرعته الخاصة، معلقا على الفيديو قائلا: "أحلى عيد مع حبايب قلبي".
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